Preso um dos suspeitos de assaltar loja de vestidos em São Paulo

Um homem foi preso em São Paulo , suspeito de invadir e roubar uma loja de vestidos. A prisão ocorreu perto da Favela do Gato, na mesma área do furto. Câmeras de segurança registraram três suspeitos colocando vestidos em sacolas e uma van. Embora os objetos pessoais do homem tenham sido apreendidos, os vestidos não foram recuperados. O roubo ocorreu há duas semanas, gerando um prejuízo superior a R$ 200 mil. O alarme da loja não disparou; o dono foi informado por um vigia. A polícia segue investigando para identificar outros envolvidos e quem encomendou o roubo.



