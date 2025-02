Primeira ursa polar nascida na América Latina é apresentada em São Paulo

Nur, a primeira ursa polar nascida na América Latina, foi apresentada ao público no aquário de São Paulo em celebração ao Dia Internacional do Urso Polar. Com três meses de vida, ela é filha dos ursos Aurora e Peregrino, que vieram da Rússia há 10 anos. O nascimento de Nur, que significa "luz" em árabe, foi registrado por câmeras na toca, onde Aurora cuidou da filhote sem intervenção humana.



