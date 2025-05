Professora é agredida por aluno em escola estadual de BH

Uma professora do ensino médio foi agredida por um aluno em uma escola estadual de Belo Horizonte (MG). O incidente se deu quando a educadora solicitou que o estudante aguardasse o intervalo para ir ao banheiro. Imagens mostram o aluno empurrando a professora, que caiu no corredor. A Secretaria de Estado da Educação informou que a Polícia Militar e a família do estudante foram acionadas.



