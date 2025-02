Projeto social 'Ler e Escrever' transforma vidas com aulas gratuitas de alfabetização

O projeto social "Ler e Escrever", parte do programa Calebe da Igreja Universal, oferece aulas gratuitas a adultos sem escolaridade. Em 2023, o Brasil contava com cerca de 9,3 milhões de analfabetos, muitos deles idosos. O projeto, que já alfabetizou cerca de cem mil pessoas, é realizado em 1.200 unidades da Igreja Universal em todo o país com o apoio de quase dois mil voluntários.



