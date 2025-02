Qual é a Boa? Ludmilla chega em Belo Horizonte (MG) com a turnê Numanice

O icônico compositor e saxofonista George Israel canta versões inéditas de sucessos de Cazuza e Kid Abelha no Blue Note São Paulo, neste sábado (15). Em Belo Horizonte (MG), Ludmilla chega com a Turnê Numanice. A cantora fará uma apresentação com grande produção, que promete agitar o público. É neste sábado (15), a partir das 14h, na área externa do Mineirinho. Confira essas e outras atrações para curtir o fim de semana no quadro Qual É a Boa?