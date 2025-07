Qualidade do ar em quatro capitais brasileiras é considerada perigosa

Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte e São Paulo apresentaram qualidade do ar considerada perigosa. Em São Paulo, incluindo a região metropolitana e a Baixada Santista, foram registrados níveis insatisfatórios de poluição. Durante a tarde da última terça (15), em uma área da cidade, o ar foi classificado como moderado; no restante, foi considerado ruim ou em alerta. A combinação de poluição com umidade relativa baixa contribuiu para essa situação, que não é indicada pela Organização Mundial da Saúde.



