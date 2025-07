Quase 900 ônibus foram atacados em São Paulo em um mês

Em um mês, quase 900 ônibus foram atacados em São Paulo e região metropolitana. Nos últimos dias, novos atos de vandalismo ocorreram em plena luz do dia. Um homem foi preso após ser flagrado por câmeras jogando uma pedra em um coletivo. Ele confessou ter recebido dinheiro para o ato. A polícia investiga as motivações dos ataques, que podem estar relacionadas a rixas entre empresas de transportes ou desafios da internet.



