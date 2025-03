Quem matou Vitória? polícia acredita que cabelo raspado da vítima pode indicar ação de facção

A polícia de Cajamar, em São Paulo, investiga a morte premeditada de Vitória, de 17 anos. As investigações indicam a presença de vários suspeitos na cena do crime e um possível envolvimento com facções criminosas devido à brutalidade do ato. Sete pessoas são suspeitas e há 14 testemunhas envolvidas no processo.



