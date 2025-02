Raio-X de maternidade pública é encontrado em clínica particular de cidade vizinha no Paraná

Uma máquina de raio-x desviada de um hospital-maternidade de Matinhos (PR), foi encontrada em uso em uma clínica particular na cidade vizinha de Almirante Tamandaré. Após a apreensão, o equipamento foi levado para a UPA de Matinhos. A empresa terceirizada responsável, com contratos em várias cidades, está sendo investigada por fraudes. Em Rio Branco do Sul, supostos desvios também foram identificados, levando à suspensão de contratos.