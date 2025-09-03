Redemoinho se forma ao lado de vulcão Kilauea, no Havaí
Este tipo de redemoinho ocorre quando o ar aquecido pela lava se torna instável e começa a girar sobre si mesmo
O vulcão Kilauea, localizado no Havaí e conhecido por sua intensa atividade sísmica, voltou a entrar em erupção recentemente. Durante este evento natural, um fenômeno raro chamou a atenção: a formação de um vortex de cinza próximo à lava incandescente.
Este tipo de redemoinho ocorre quando o ar aquecido pela lava se torna instável e começa a girar sobre si mesmo. Embora seja uma ocorrência rara, pode acontecer durante grandes erupções vulcânicas, formando um mini-tornado composto por fumaças cinzas e gases ao lado da lava do Kilauea.
