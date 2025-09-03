Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Redemoinho se forma ao lado de vulcão Kilauea, no Havaí

Este tipo de redemoinho ocorre quando o ar aquecido pela lava se torna instável e começa a girar sobre si mesmo

Fala Brasil|Do R7

O vulcão Kilauea, localizado no Havaí e conhecido por sua intensa atividade sísmica, voltou a entrar em erupção recentemente. Durante este evento natural, um fenômeno raro chamou a atenção: a formação de um vortex de cinza próximo à lava incandescente.


Este tipo de redemoinho ocorre quando o ar aquecido pela lava se torna instável e começa a girar sobre si mesmo. Embora seja uma ocorrência rara, pode acontecer durante grandes erupções vulcânicas, formando um mini-tornado composto por fumaças cinzas e gases ao lado da lava do Kilauea.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Erupção
  • Tornado
  • Vulcão

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.