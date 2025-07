Repórter e apresentadora são surpreendidos por ataque de Israel na Síria

O exército de Israel atacou a Síria visando proteger uma minoria árabe que enfrenta violência no país. A explosão ocorreu durante uma transmissão ao vivo. O prédio atingido pertence ao Ministério da Defesa em Damasco. O governo israelense afirma que o exército sírio se uniu a beduinos contra os drusos no sul do país. Mais de 300 mortos foram reportados até o momento.



