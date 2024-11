Saiba quem é o brasileiro que pode ser o homem mais velho do mundo

Integrante do livro dos recordes como o homem mais velho do mundo, o britânico John Tinniswood morreu na Europa aos 112 anos. Ele nasceu em 1912 e deixou uma filha, quatro netos e três bisnetos. Com sua morte, o título de homem mais velho do mundo podeser atribuído ao brasileiro João Marinho Neto, também com 112 anos e natural de Maranguape (CE) Ele tem seis filhos, 22 netos e 15 bisnetos.