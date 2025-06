Saiba quem é o juiz que interrompe advogados e está sendo investigado em Augustinópolis (TO)

O juiz Alan Ide Ribeiro da Silva, de Augustinópolis, Tocantins, está sob investigação após ser gravado interrompendo advogados e mandando cortar microfones em audiências. Nos últimos 12 anos, o magistrado acumulou 11 processos no CNJ, a maioria arquivada, mas agora enfrenta novas denúncias. A advogada Cassia Caires chamou a atenção para o comportamento dele nas redes sociais após enfrentar interrupções durante seu trabalho. Outro caso é o da advogada Juliane, que se sentiu desrespeitada e abandonou uma sessão de julgamento após ser impedida de concluir sua fala. A Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins informou que as denúncias contra juízes são tratadas em sigilo.



