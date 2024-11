Saiba quem é quem na trama golpista para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes

Quatro militares das Forças Especiais do Exército foram presos sob suspeita de envolvimento em uma trama golpista. Entre os detidos está o general da reserva Mário Fernandes. O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima e o tenente-coronel Rafael Martins também estão entre os envolvidos. Autoridades como o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, comentaram as investigações.