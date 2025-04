São Paulo deve ter a noite mais fria do ano nesta terça (29)

Pelo menos cinco cidades de Santa Catarina registraram temperaturas negativas. Em São Joaquim, a mínima foi de -1,9 graus. A área urbana também teve geada e veículos ficaram cobertos por gelo, levando motoristas a usar água quente para limpar os vidros. A massa de ar frio atingiu também Bom Jardim da Serra e Urupema. Em São Paulo , espera-se a noite mais fria do ano, com previsão de 15 graus na madrugada seguinte. Os próximos dias prometem ser ainda mais gelados, com mínimas de 14 e 13 graus.



