São Paulo registra baixas temperaturas e alerta de umidade crítica

A cidade de São Paulo amanheceu nesta quarta (30) com temperaturas que não devem passar dos 16 graus e registrou mínima de 7 graus. A prefeitura ativou a operação "Baixas Temperaturas" devido à queda nos termômetros, e tendas em 10 pontos da cidade já atenderam cerca de um milhão de pessoas. Ontem, São Paulo entrou em alerta pela baixa umidade do ar, que atingiu 14%, um nível considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda um nível de umidade de 60% para o bem-estar.



