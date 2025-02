Saque-aniversário: 1ª parcela será liberada no dia 6 de março

O governo detalhou a liberação do saldo do FGTS para trabalhadores que escolheram o saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa. Os pagamentos serão realizados em duas parcelas: a primeira de até R$ 3 mil, programada para 6 de março; e a segunda, somente após 110 dias.



