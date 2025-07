Senado cria Comissão para negociar tarifas com os EUA

Em Brasília , o Senado criou uma comissão temporária para negociar com o Congresso dos Estados Unidos as tarifas anunciadas por Donald Trump. O Vice-Presidente Geraldo Alckmin liderou reuniões com representantes de empresas de software, associações industriais e com Jorge Viana, presidente da Apex, sobre a tarifa de 50% em produtos brasileiros. O ex-presidente Jair Bolsonaro manifestou interesse em participar das negociações relacionadas às tarifas e mencionou a anistia a condenados pelo evento de 8 de janeiro como parte das discussões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!