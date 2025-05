Servidores invadem Câmara Municipal de Salvador (BA) e vereador é mordido

Durante a votação do reajuste salarial dos servidores na Câmara Municipal de Salvador, um tumulto ocorreu quando manifestantes invadiram o plenário. Um manifestante tomou o microfone de um vereador que foi mordido no processo. A sessão foi suspensa enquanto o presidente da casa dialogava com representantes sindicais. Após um intervalo de 30 minutos, a sessão foi retomada e o reajuste do piso salarial dos servidores foi aprovado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!