Sete suspeitos são presos por furto de carros de luxo em São Paulo

Sete pessoas foram presas em São Paulo por envolvimento no furto de seis carros de luxo dentro de um estacionamento na Vila Olímpia, zona sul da cidade. Segundo a polícia, os Porsches eram encomendados para desmanche e venda. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e quem encomendou os carros.



