SP: assaltante é atropelado e preso após tentativa de roubo frustrada

Um assaltante tentou roubar um carro blindado em plena luz do dia, batendo com uma arma no vidro do veículo. Sem sucesso, ele tentou fugir e cruzou o semáforo fechado, colidindo com um carro cinza. Uma testemunha registrou a cena, e um policial civil à paisana prendeu o suspeito em flagrante. O assaltante disparou para o alto antes da fuga. Ele foi levado ao pronto socorro e, em seguida, detido. O motorista que colidiu com o criminoso ficou com prejuízos no veículo.



