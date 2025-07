Suspeito de golpe do amor é denunciado em esquema de venda de carro

Após a prisão de Gustavo Peixoto Cordeiro por aplicar o golpe do amor em São Paulo , novas denúncias surgiram contra ele. Natanael, personal trainer e ex-aluno de Gustavo, relatou que foi vítima de um golpe envolvendo a venda de um carro. O veículo, na verdade, era de uma locadora e foi recuperado pelo proprietário. Além disso, Natanael descobriu dívidas no seu nome e acredita que Gustavo falsificou sua assinatura. O prejuízo total de Natanael é estimado em R$ 180 mil, somando o valor do carro, da moto e de um financiamento em seu nome.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!