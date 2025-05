Suspeito de matar policial no litoral paulista é preso

O corpo do cabo Júlio César da Silva Costa foi enterrado em São Vicente, litoral paulista, após ser morto durante ronda em Cubatão. Ele levou um tiro na cabeça e morreu no hospital. Bruno Rafael Bezerra de Lima, suspeito do disparo, foi preso ao tentar fugir para o Paraguai. Homenagens dos colegas marcaram o velório. O cabo Júlio, com mais de 20 anos de serviço, deixa esposa e um filho de 12 anos. A Polícia Militar continua operações para capturar outros envolvidos.



