Telhado de empresa despenca durante tempestade e quase atinge mulher em Guarulhos (SP)

Um telhado de uma empresa despencou no meio de uma tempestade em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os moradores dizem que o perigo já havia sido alertado há tempo. Uma mulher estava em um ponto de ônibus próximo à empresa, mas conseguiu correr a tempo e escapar sem ferimentos. O acidente foi na avenida Marcos Paulo Gonçalves. O telhado da empresa desabou e caiu sobre a fiação elétrica durante a chuva forte com rajadas de vento. Nem o Corpo de Bombeiros nem a Polícia Militar foram acionados. A Defesa Civil de Guarulhos esteve no local para avaliação dos danos.



