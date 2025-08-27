Tempestade de granizo causa danos em mais de 600 casas no Paraná

Uma forte chuva de granizo afetou a cidade de Castro, no Paraná, causando danos significativos a mais de 600 residências. O evento climático foi registrado por câmeras que mostraram a intensidade da tempestade. Os estragos foram severos; um exemplo é o teto de uma loja de materiais de construção que desabou devido à força do granizo. A situação levou à criação de uma central para oferecer assistência às cerca de 2 mil pessoas impactadas pela chuva.



