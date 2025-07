Tempestade tropical Wipha causa destruição no Vietnã e Tailândia

A tempestade tropical Wipha causou destruição no Vietnã e na Tailândia. No Vietnã, centenas de casas foram invadidas pelas águas e algumas comunidades ficaram isoladas. Uma mulher morreu após uma árvore cair sobre ela e uma pessoa está desaparecida. Na Tailândia, as inundações cobriram ruas e parte do transporte público foi interrompido. As tempestades devem continuar nos próximos dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!