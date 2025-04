Tempestades nos EUA resultam em 22 mortes

Subiu para 22 o número de mortos em decorrência das tempestades nos Estados Unidos, afetando principalmente crianças e idosos. O estado do Tennessee registrou quase metade das mortes. O clima extremo fez com que os rios aumentassem abruptamente de volume. O Serviço Nacional de Meteorologia alertou sobre grandes inundações em diversas regiões, mesmo após a redução das chuvas. Nove milhões de pessoas estão em alerta para novos alagamentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!