Tenente da PM preso por suspeita de envolvimento no homicídio de delator do PCC presta depoimento

O tenente da Polícia Militar Fernando Genauro foi preso na manhã deste sábado (18), por suspeita de envolvimento na execução do empresário e delator do PCC, Vinicius Gritzbach, morto no aeroporto de Guarulhos. Segundo a investigação, ele seria o motorista do carro utilizado no crime. A prisão de Fernando foi decretada há dois dias e ele prestou depoimento no DHPP. Ele deve passar pelo hospital da polícia, fazer o exame de corpo de delito e ser encaminhado ao Presídio Romão Gomes.