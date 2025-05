Tensão marca reintegração de posse na favela do Moinho, em SP

A reintegração de posse na favela do Moinho, no centro de São Paulo , está no quarto dia, com forte atuação da polícia militar. A área, que já abrigou cerca de 6 mil pessoas, enfrenta desocupação com resistência. Enquanto 90% dos moradores aceitaram se mudar para novas moradias oferecidas pelo governo do estado, um grupo ainda resiste. O governo federal, que planejava ceder o terreno para a construção de um parque, suspendeu a concessão devido aos recentes confrontos.



