Teto do restaurante Madalosso desaba durante temporal em Curitiba (PR)

O teto do restaurante Madalosso, em Curitiba (PR), desabou durante um temporal que atingiu a cidade. Imagens gravadas por clientes flagraram o momento do incidente, mas foram interrompidas pelo susto. Conhecido por ser o maior restaurante do mundo segundo o Livro dos Recordes, o Madalosso teve de ser esvaziado para garantir a segurança de todos. Não houve feridos.



