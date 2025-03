Tiroteio em festa pelo título do Corinthians deixa cinco feridos em Guarujá (SP)

Um tiroteio durante uma festa pelo título do Corinthians no Campeonato Paulista em frente a uma adega de Guarujá deixou cinco feridos na madrugada desta sexta-feira (28). Um homem disparou contra uma pessoa presente, que reagiu, resultando em troca de tiros. A Polícia Militar investiga como tentativa de homicídio. Cinco pessoas ficaram feridas; quatro permanecem internadas estáveis, e uma foi liberada após atendimento..



