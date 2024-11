Tradição do cultivo de coca é ameaçada pelo tráfico na Bolívia

Povos que habitam a cordilheira dos Andes enfrentam desafios para manter a tradição milenar do cultivo da folha de coca. A produção legal é controlada pelo governo boliviano e abastece mercados autorizados. O cultivo enfrenta pressões do crime organizado e tensões políticas na região e é tema do documentário “A Folha - Tradição e Tráfico”, que estreia em breve no PlayPlus.