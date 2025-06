Traficante usa falsa viatura para transportar drogas no PR

Um traficante utilizou uma falsa viatura da Polícia Científica do Paraná para transportar 760 quilos de drogas. Durante uma abordagem no pedágio pela Polícia Rodoviária Federal, o motorista não parou e iniciou uma perseguição na BR-277 em Campos Gerais do Paraná. Após tentar ultrapassar um caminhão sob forte chuva, ele colidiu com a proteção metálica da pista e fugiu. A polícia apreendeu tudo dentro do veículo. O suspeito ainda não foi localizado.



