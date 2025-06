Três acidentes graves deixam dez feridos na Grande São Paulo

Três acidentes ocorreram na Grande São Paulo e deixaram dez feridos. O mais grave deles aconteceu em São Bernardo do Campo, quando um carro despencou de um viaduto após o motorista tentar evitar a colisão com um caminhão que invadiu a faixa e fugiu. Seis pessoas ficaram feridas, incluindo quatro menores. Na capital paulista, um carro caiu de uma ribanceira e capotou, ferindo duas crianças e dois adultos. No centro, um carro capotou próximo à Sé. O motorista recusou atendimento e o Corpo de Bombeiros isolou a área. A polícia investiga as causas e responsabilidades dos acidentes.



