Trump conversa com Putin nesta terça (18) em busca de acordo por cessar-fogo na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversa por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Esta é a segunda ligação entre os líderes desde o retorno de Trump à Casa Branca. A conversa busca um acordo de cessar-fogo no conflito na Ucrânia. Donald Trump disse que, nessa ligação, entre os assuntos discutidos, estarão a divisão dos territórios ucranianos e as usinas nucleares do leste europeu.



