Trump deixa cúpula do G7 antes do previsto por causa de conflito entre Israel e Irã

O presidente Donald Trump surpreendeu ao deixar a cúpula do G7 no Canadá mais cedo para retornar a Washington, devido à situação no Oriente Médio, segundo a Casa Branca. Trump desmentiu o presidente francês Emmanuel Macron, que afirmou que Trump negociava um cessar-fogo, e declarou que busca o fim definitivo do conflito. Durante a cúpula, Trump criticou o Irã por não ter firmado um acordo antes, enfatizando que o país não pode possuir armas nucleares. O presidente Lula, também presente no encontro, falou sobre sua preocupação com os conflitos internacionais e ressaltou a necessidade de paz mundial.



