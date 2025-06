Trump envia Guarda Nacional para conter protestos em Los Angeles

A cidade de Los Angeles vive um momento de tensão com protestos que resultaram em confrontos com agentes de segurança. Após uma operação da Agência Federal de Imigração, que prendeu dezenas de estrangeiros ilegais, manifestantes ergueram barricadas e incendiaram veículos. A polícia respondeu aos ataques com gás lacrimogênio e balas de borracha. O presidente Donald Trump enviou 2 mil homens da Guarda Nacional, ressaltando que a ordem será restabelecida. Até o momento, 27 pessoas foram detidas em Los Angeles.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!