Trump ironiza rumores sobre sua morte e nega problemas de saúde

O presidente Donald Trump desmentiu os rumores sobre sua suposta morte com uma declaração bem-humorada. Uma foto que circulou mostrando uma mancha escura na mão dele, aparentemente disfarçada por maquiagem, intensificou as suspeitas de que ele estaria gravemente doente.

Em resposta às alegações, Trump afirmou que os boatos são "fake news" e garantiu estar em plena atividade. Sua abordagem descontraída transformou a situação em motivo de piada entre seus apoiadores e seguidores.



