Universitário baleado por policial recebe alta no Rio de Janeiro e agradece corrente de apoio

O universitário que foi baleado por um policial militar aposentado retornou para casa. O estudante de jornalismo Igor Melo de Carvalho expressou gratidão em vídeo divulgado nas redes sociais pela corrente de apoio recebida. O incidente ocorreu no Rio de Janeiro , na última segunda-feira (24), quando o PM confundiu o universitário com um ladrão ao achar que ele havia assaltado a ex-namorada.



