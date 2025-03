Veja como fica o tempo neste sábado (29) nas capitais do país

A previsão do tempo para este sábado (29) nas capitais brasileiras indica um dia de céu parcialmente nublado em São Paulo, com temperaturas atingindo até 30ºC. No Rio de Janeiro, o clima ensolarado favorece atividades ao ar livre, com temperaturas entre 20ºC e 34ºC. Salvador (BA) comemora seu 476º aniversário com sol e máxima de 33ºC. Em Florianópolis (SC), os termômetros marcam 27ºC, com possibilidade de chuva isolada no fim do dia. Em Natal (RN), o sábado é de sol, com temperaturas variando entre 25ºC e 30ºC, perfeito para aproveitar as praias e atrações turísticas como o Forte dos Reis Magos.



