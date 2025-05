Veja como foi o primeiro dia de atendimento nos Correios para vítimas de descontos no INSS

Mais de 5.000 agências dos Correios atenderam cerca de 40 mil aposentados e pensionistas que reclamaram de descontos indevidos em benefícios do INSS, na sexta-feira (30), primeiro dia do serviço. Alguns beneficiários enfrentaram dificuldades devido a instabilidades no sistema. Segundo o presidente do INSS, o bloqueio temporário ocorreu por razões de segurança. Beneficiários podem consultar descontos indevidos e contestá-los nas agências dos Correios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!