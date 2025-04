Veja como proteger sua bicicleta de furtos em grandes cidades

Um homem foi flagrado furtando uma bicicleta em um bicicletário de São Paulo . A vítima relatou que a bike avaliada em R$ 12 mil foi levada enquanto ele estava no dentista. O ladrão observou o local antes da ação. Outro furto ocorreu dentro de um estabelecimento comercial, onde o criminoso levou uma bicicleta de R$ 17 mil após se disfarçar com um capacete. Para evitar furtos, especialistas recomendam transitar por locais movimentados e iluminados, usar correntes e cadastrar o chassi da bicicleta em aplicativos específicos.



