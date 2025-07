Veja como se preparar para realizar trilhas e praticar esportes radicais

Acidentes envolvendo turistas que praticam esportes radicais ou se perdem fazendo trilhas têm se tornado mais frequentes, segundo autoridades. Recentemente, Bianca, de 11 anos, caiu do ponto mais alto do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS). No Parque Nacional do Itatiaia, cinco pessoas ficaram perdidas por 24 horas no Pico das Agulhas, enfrentando temperaturas congelantes, mas foram resgatadas com segurança. Já na Indonésia, Juliana Marins, de 26 anos, morreu após uma queda no Monte Rinjani. Especialistas ressaltam a importância da preparação adequada e do acompanhamento por guias em trilhas. Sérgio Garcia, trilheiro experiente, destaca que, mesmo para os mais preparados, manter a comunicação é fundamental para evitar acidentes. O guia Douglas Borges Gomes alerta ainda para os riscos ocultos das trilhas, como mudanças climáticas repentinas que podem transformar pequenos rios em cascatas perigosas.



