Veja o que fazer para prevenir o aparecimento de escorpiões

A frequência de picadas de escorpiões no Brasil cresceu, destacando a dificuldade de acesso ao soro antiescorpiônico. Recentemente, no Paraná, o menino Bernardo, de 3 anos, morreu após não receber a quantidade suficiente de soro após uma picada. O Ministério da Saúde distribui o soro pelo SUS, mas a demanda crescente expõe limitações. Este ano, 80 mil acidentes foram registrados no país. Para evitar picadas, é fundamental manter áreas limpas e evitar entulhos, já que escorpiões se alimentam de baratas e atacam quando ameaçados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!