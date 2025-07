Veja o que se sabe sobre o acidente de carro que matou o jogador Diogo Jota

O jogador Diogo Jota e seu irmão André Silva perderam a vida em um acidente de carro na Espanha. A polícia investiga a possibilidade de que um pneu tenha furado durante uma ultrapassagem, levando o veículo a perder o controle e pegar fogo. O velório será realizado na cidade natal do jogador, Porto, enquanto torcedores e amigos rendem homenagens no estádio do Liverpool, Anfield. O clube anunciou que aposentará a camisa número 20, usada por Diogo Jota.



