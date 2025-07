Vídeo: carro invade shopping em Goiânia e causa tumulto entre clientes

Funcionários e clientes de um shopping em Goiânia foram surpreendidos quando um carro invadiu o segundo andar do local. A polícia investiga a possibilidade de que o motorista tenha tido um surto. Imagens mostram o veículo quebrando a porta e entrando rapidamente enquanto crianças brincavam nas proximidades. A invasão ocorreu em um momento de grande movimento, forçando o fechamento rápido das lojas. O carro colidiu com vários quiosques antes de parar. A equipe de segurança atuou até a chegada da polícia militar, que imobilizou o motorista. Ninguém ficou ferido.



