Vídeo: entregador morre atropelado por carro em alta velocidade em SP

Um entregador morreu após ser atropelado por um carro em alta velocidade na zona leste de São Paulo . O acidente ocorreu quando Hélio Filho, de 43 anos, estava parado ao lado de sua motocicleta estacionada. Segundo relatos e registros policiais, o motorista Gustavo Lins da Paixão não realizou o teste do bafômetro e demonstrava sinais de embriaguez.

O incidente trágico aconteceu enquanto Hélio aguardava tranquilamente próximo à sua moto. Ele foi atingido pelo veículo conduzido por Gustavo que alegou ter dormido ao volante após retornar de um campeonato. Após atingir Hélio e arrastá-lo junto com a motocicleta até colidir com um poste, Gustavo tentou fugir sem prestar socorro à vítima.