Vídeo: juiz realiza manobra de Heimlich e salva advogado engasgado durante audiência em Salvador

Um juiz salvou um advogado que estava se engasgando durante uma audiência em Salvador (BA). A sessão trabalhista estava sendo gravada quando o advogado acenou com a mão para chamar a atenção dos presentes. O juiz se levantou e ao perceber que o advogado não conseguia falar, realizou a manobra de Heimlich para desobstruir as vias aéreas do homem.



