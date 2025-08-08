Vídeo: relógio digital explode e enche casa de fumaça na China

Um relógio digital explodiu em uma casa na China, liberando fumaça e faíscas. O incidente foi registrado por câmeras de segurança. Ninguém estava presente no cômodo durante a explosão. O pai da criança informou que o dispositivo foi adquirido há cerca de um ano e não havia apresentado problemas anteriormente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!