Vídeo: telhado da Torre do Tambor desaba na China

O telhado da Torre do Tambor, uma construção histórica de 650 anos na China, desmoronou. Imagens captaram as telhas caindo em efeito dominó. No ano passado, o monumento passou por reformas que custaram quase R$ 3 milhões, e as autoridades estão investigando possíveis falhas nesse processo. Apesar do desmoronamento impressionante, ninguém ficou ferido.



